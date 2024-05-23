Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно не работает
Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе временно не работает.
- © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Об этом говорится в Telegram департамента.
«Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение», — отмечается в заявлении.
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