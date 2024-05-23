Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно не работает

Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе временно не работает.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом говорится в Telegram департамента. «Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение», — отмечается в заявлении. Ранее «Военная хроника» заявила о начале работы ПВО в Крыму.