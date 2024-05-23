Танкисты показали, как «купол» и «мангал» помогают защитить танки от дронов
Танкисты таким образом защищают свой Т-72Б3М от FPV-дронов.
Первой работает переносная система «Купол» (на 00:15), блокирующая дрон при его обнаружении. Беспилотник попросту не долетает до техники и падает.
В случае если БПЛА добрался до машины, есть «мангал» (на 00:35). Он защищает экипаж от осколков после сброса. Устройство размещают и на заднем двигателе, чтобы танк мог уехать с поля боя.
Подробнее о модернизации и защите Т-72Б3М — в сюжете RT.