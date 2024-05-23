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Танкисты показали, как «купол» и «мангал» помогают защитить танки от дронов

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Российские танкисты показали, как работают конструкции «купол» и «мангал», которые помогают защищать танки группировки «Днепр».

Танкисты таким образом защищают свой Т-72Б3М от FPV-дронов.

Первой работает переносная система «Купол» (на 00:15), блокирующая дрон при его обнаружении. Беспилотник попросту не долетает до техники и падает.

В случае если БПЛА добрался до машины, есть «мангал» (на 00:35). Он защищает экипаж от осколков после сброса. Устройство размещают и на заднем двигателе, чтобы танк мог уехать с поля боя.

Подробнее о модернизации и защите Т-72Б3М — в сюжете RT.

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