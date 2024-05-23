В Харькове утверждают, что слышали примерно десять взрывов в городе
Взрывы в Харькове продолжаются, мэр города Игорь Терехов утверждает, что в городе раздалось около десяти взрывов.
- AP
«Около десятка взрывов в городе», — сообщил глава города.
Сейчас украинские СМИ информируют, что в Харькове раздалась серия из семи взрывов. Подробности не приводятся.
В регионе объявлена воздушная тревога.
Утром взрывы раздались в Херсоне.
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