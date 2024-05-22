Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины

Сирены воздушной тревоги активировали в четырёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины.