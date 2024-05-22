«СТРАНА.ua»: в Национальном антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
«САП и полиция проводят обыски в НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительного «большого строительства», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство Украины недостаточно борется с коррупцией.
Как отметил генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, уровень коррупции на Украине остаётся одним из самых высоких в Европе.