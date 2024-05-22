RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua»: в Национальном антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

Короткая ссылка
Специальная антикоррупционная прокуратура Украины проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по делу о коррупции.

Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

«САП и полиция проводят обыски в НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительного «большого строительства», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство Украины недостаточно борется с коррупцией.

Как отметил генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, уровень коррупции на Украине остаётся одним из самых высоких в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить