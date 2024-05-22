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Сальдо: ВСУ наносят удары по лесным массивам, надеясь оставить выжженную пустыню

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Вооружённые силы Украины целенаправленно бьют по лесным массивам в Херсонской области, рассчитывая оставить на левом берегу Днепра лишь выжженную пустыню.
Сальдо: ВСУ наносят удары по лесным массивам, надеясь оставить выжженную пустыню
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо, лишь за последние сутки удары ВСУ привели к возникновению четырёх лесных пожаров.

«Почти каждый день боевики ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) специально бьют по лесным массивам, надеясь оставить на левом берегу Днепра лишь выжженную землю», — написал он, добавив, что возгорания были ликвидированы силами МЧС России и местных лесничеств.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области объявили режим предупреждения об авиационной опасности.

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