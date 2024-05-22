Девять человек пострадали в результате атак ВСУ на ДНР
- РИА Новости
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, шесть жителей пострадали в посёлке Моспино Пролетарского района Донецка, ещё один — в Кировском районе столицы республики. Также по одному пострадавшему есть в Кировском районе Макеевки и селе Красная Поляна Волновахского района.
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, ещё один мирный житель получил ранения.