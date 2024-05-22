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Девять человек пострадали в результате атак ВСУ на ДНР

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Девять мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали 22 мая в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины.
Девять человек пострадали в результате атак ВСУ на ДНР
  • РИА Новости

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, шесть жителей пострадали в посёлке Моспино Пролетарского района Донецка, ещё один — в Кировском районе столицы республики. Также по одному пострадавшему есть в Кировском районе Макеевки и селе Красная Поляна Волновахского района.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, ещё один мирный житель получил ранения.

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