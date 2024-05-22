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Украина и ЕС подписали соглашение о контроле выделяемых средств

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Глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи подписали соглашение о финансировании со стороны ЕС в объёме 50 млрд евро.
Украина и ЕС подписали соглашение о контроле выделяемых средств
  • AP

Об этом говорится в сообщении правительственного портала Украины.

«Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных ЕС, и защиту его финансовых интересов», — говорится в документе.

Соглашения предполагают введение системы управления и контроля, регулярную отчётность перед ЕС, соблюдение санкционных требований Евросоюза, а также борьбу с коррупцией.

Будет создан аудиторский совет, в который войдут эксперты финансового контроля и антикоррупционные эксперты.

Документ вступит в силу, когда его ратифицирует Верховная рада.

Ранее в Пентагоне признали высочайший уровень коррупции на Украине.

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