Украина и ЕС подписали соглашение о контроле выделяемых средств

Глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи подписали соглашение о финансировании со стороны ЕС в объёме 50 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении правительственного портала Украины.

«Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных ЕС, и защиту его финансовых интересов», — говорится в документе.

Соглашения предполагают введение системы управления и контроля, регулярную отчётность перед ЕС, соблюдение санкционных требований Евросоюза, а также борьбу с коррупцией.

Будет создан аудиторский совет, в который войдут эксперты финансового контроля и антикоррупционные эксперты.

Документ вступит в силу, когда его ратифицирует Верховная рада.

Ранее в Пентагоне признали высочайший уровень коррупции на Украине.