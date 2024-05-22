Украина и ЕС подписали соглашение о контроле выделяемых средств
- AP
Об этом говорится в сообщении правительственного портала Украины.
«Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных ЕС, и защиту его финансовых интересов», — говорится в документе.
Соглашения предполагают введение системы управления и контроля, регулярную отчётность перед ЕС, соблюдение санкционных требований Евросоюза, а также борьбу с коррупцией.
Будет создан аудиторский совет, в который войдут эксперты финансового контроля и антикоррупционные эксперты.
Документ вступит в силу, когда его ратифицирует Верховная рада.
Ранее в Пентагоне признали высочайший уровень коррупции на Украине.