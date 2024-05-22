Spiegel: Бербок прибыла на Украину, не пообещав военной помощи Киеву
- РИА Новости
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Как сказано в материале, невозможно скрыть тот факт, что Бербок прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта.
Также отмечается, что, учитывая явный отказ канцлера Германии Олафа Шольца в отправке ракет Taurus, Украина, вероятно, потеряла надежду когда-нибудь получить дальнобойное оружие из ФРГ.
Ранее Бербок заявила, что у немецких социал-демократов, зелёных и сторонников Свободной демократической партии нет единой позиции по вопросу поставок крылатых ракет Taurus ВСУ.