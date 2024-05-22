Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве

Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщили ТАСС в администрации ОАО «Международный аэропорт Манас».

«Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нём взрывном устройстве», — заявила представитель администрации.

Другие подробности агентство не приводит.