Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве
Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщили ТАСС в администрации ОАО «Международный аэропорт Манас».
- Gettyimages.ru
«Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нём взрывном устройстве», — заявила представитель администрации.
Другие подробности агентство не приводит.
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