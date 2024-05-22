Гладков: в Белгородской области БПЛА атаковал электропоезд, пострадавших нет
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«На участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров», — сообщил Гладков.
Пострадавших нет.
При этом он сообщил о повреждении железнодорожного пути и контактной сети.
По словам главы региона, движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (посёлок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено.
Ранее в Белгородской области объявили ракетную опасность.