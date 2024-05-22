RT в Telegram
Подпишись

Гладков: в Белгородской области БПЛА атаковал электропоезд, пострадавших нет

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВС Украины нанесли удар беспилотником по электричке без пассажиров.
Гладков: в Белгородской области БПЛА атаковал электропоезд, пострадавших нет
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«На участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров», — сообщил Гладков.

Пострадавших нет.

При этом он сообщил о повреждении железнодорожного пути и контактной сети.

По словам главы региона, движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (посёлок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено.

Ранее в Белгородской области объявили ракетную опасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить