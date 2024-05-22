Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки после его заявления о Китае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с героиней сказки Александра Пушкина после того, как он высказал желание видеть Китай на конференции в Швейцарии.

В эфире радио Sputnik Захарова сравнила заявление Зеленского c требованиями старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке».

«Описанная Пушкиным старуха дошла до состояния невменяемости.<...> А это, кстати говоря, тоже очень похоже на то, что происходит с Зеленским», — сказала Захарова.

Зеленский в интервью Reuters сообщил, что Киев хотел бы видеть Китай на конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.

Захарова назвала это высказывание Зеленского абсурдным.

«Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько всё абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Зеленский во время обсуждения с послами в Киеве «мирной конференции» требовал поддержать свою «формулу мира» на истеричных тонах.