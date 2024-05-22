Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки после его заявления о Китае
- РИА Новости
В эфире радио Sputnik Захарова сравнила заявление Зеленского c требованиями старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке».
«Описанная Пушкиным старуха дошла до состояния невменяемости.<...> А это, кстати говоря, тоже очень похоже на то, что происходит с Зеленским», — сказала Захарова.
Зеленский в интервью Reuters сообщил, что Киев хотел бы видеть Китай на конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.
Захарова назвала это высказывание Зеленского абсурдным.
«Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько всё абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить», — добавила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Зеленский во время обсуждения с послами в Киеве «мирной конференции» требовал поддержать свою «формулу мира» на истеричных тонах.