RT в Telegram
Подпишись

Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки после его заявления о Китае

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с героиней сказки Александра Пушкина после того, как он высказал желание видеть Китай на конференции в Швейцарии.
Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки после его заявления о Китае
  • РИА Новости

В эфире радио Sputnik Захарова сравнила заявление Зеленского c требованиями старухи из  «Сказки о рыбаке и рыбке».

«Описанная Пушкиным старуха дошла до состояния невменяемости.<...> А это, кстати говоря, тоже очень похоже на то, что происходит с Зеленским», — сказала Захарова. 

Зеленский в интервью Reuters сообщил, что Киев хотел бы видеть Китай на конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.

Захарова назвала это высказывание Зеленского абсурдным. 

«Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько всё абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Зеленский во время обсуждения с послами в Киеве «мирной конференции» требовал поддержать свою «формулу мира» на истеричных тонах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить