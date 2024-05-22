Подполье: ВС России поразили энергообъекты города Шостка в Сумской области
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передаёт РИА Новости.
«Первый удар местные жители зафиксировали в 00:05. Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 00:20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 00:45», — рассказал Лебедев.
По его словам, на территории ТЭЦ находятся склады, которые используют военные.
Кроме того, Лебедев отметил, что удары были нанесены по энергетическим объектам в городе Конотоп.
«Конотоп известен как один из самых больших железнодорожных узлов на Украине», — сказал подпольщик.
Ранее в Сумской ОВА заявили, что удары были зафиксированы по объектам энергетики в Шостке и Конотопе.
Также в подполье сообщали, что удар был нанесён по ж/д станции в Черноморске Одесской области.