RT в эксклюзивном материале с передовой в ЛНР показал, как артиллеристы Южной группировки войск работают по позициям ВСУ на Северском направлении из целой сети подземных коммуникаций.

Снаряды, орудия и порох скрыты под слоем земли и несколькими накатами — так противник не может найти замаскированные позиции. Многие из укреплений возводились прямо во время боевой работы: артиллеристы продолжали копать сразу после обстрела точек ВСУ, отмечает военкор RT Александр Яремчук.

На 00:20 — бойцы 123-й бригады зачищают блиндажи и окопы, работают по живой силе. Ночью огонь ведётся преимущественно по дронам.

20 мая Минобороны сообщило, что войска России освободили населённый пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике.