Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины ночью в акватории Чёрного моря.

Они были уничтожены патрульными катерами и вертолётами Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота в Чёрном море уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров.