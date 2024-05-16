Войска Украины потеряли за сутки около 430 человек в зоне ответственности российских группировок войск «Запад» и «Центр».

Как отметили в Минобороны России, подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

В ведомстве также сообщили, что подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка и Евгеновка в ДНР.