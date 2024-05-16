RT в Telegram
Подпишись

ВСУ потеряли около 430 человек в зоне ответственности «Запада» и «Центра»

Короткая ссылка
Войска Украины потеряли за сутки около 430 человек в зоне ответственности российских группировок войск «Запад» и «Центр».
ВСУ потеряли около 430 человек в зоне ответственности «Запада» и «Центра»
  • AP

Как отметили в Минобороны России, подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

В ведомстве также сообщили, что подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка и Евгеновка в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить