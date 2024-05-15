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Расчёты РСЗО «Град» ВС России сбрасывают ВСУ агитационные листовки

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Расчёты РСЗО «Град» 1-й танковой армии не только уничтожают ВСУ, но и сбрасывают на них агитационные листовки, рассказал военкор RT Александр Симонов.

«Забрасываем листовками, чтобы люди знали, что делать. Не все хотят воевать. Кто-то хочет сдаться. Там написано, куда им надо идти и что делать», — рассказал командир расчёта с позывным Да Винчи.

За один боевой выезд на позиции противника высыпается около 2,8 тыс. агитационных материалов.

Ранее Минобороны России сообщило, что десантники-миномётчики уничтожили пункт управления БПЛА с расчётом на правом берегу Днепра в Запорожской области.

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