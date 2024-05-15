Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС Украины на фоне продвижения российских войск в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ перебрасывают подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с танками ФРГ Leopard 1 и Leopard 2 и шведскими боевыми машинами CV 90.

Так, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, 21-й и 93-й механизированных бригад, уточнил Рогов.

13 мая российские войска при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в ДНР сожгли до десяти единиц западной бронетехники, в том числе танки Abrams, Leopard и бронемашины пехоты Bradley.