Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ВСУ перебрасывают подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с танками ФРГ Leopard 1 и Leopard 2 и шведскими боевыми машинами CV 90.
Так, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, 21-й и 93-й механизированных бригад, уточнил Рогов.
13 мая российские войска при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в ДНР сожгли до десяти единиц западной бронетехники, в том числе танки Abrams, Leopard и бронемашины пехоты Bradley.