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Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС Украины на фоне продвижения российских войск в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины.
Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard
  • © AP Photo / Eckehard Schulz

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ перебрасывают подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с танками ФРГ Leopard 1 и Leopard 2 и шведскими боевыми машинами CV 90.

Так, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, 21-й и 93-й механизированных бригад, уточнил Рогов.

13 мая российские войска при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в ДНР сожгли до десяти единиц западной бронетехники, в том числе танки Abrams, Leopard и бронемашины пехоты Bradley.

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