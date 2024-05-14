ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Новотроицком в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что военные ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет в населённом пункте Новотроицкое поздно вечером 13 мая.

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«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23:10 — населённый пункт Новотроицкое, сброс ВОП с БПЛА», — говорится в Telegram-канале представительства. Ранее в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили три натовских снаряда по Ольгинке.