RT в Telegram
Подпишись

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Новотроицком в ДНР

Короткая ссылка
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что военные ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет в населённом пункте Новотроицкое поздно вечером 13 мая.
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Новотроицком в ДНР
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23:10 — населённый пункт Новотроицкое, сброс ВОП с БПЛА», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили три натовских снаряда по Ольгинке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить