Минобороны Канады: помощь Украине не должна способствовать эскалации конфликта
Соответствующее заявление было сделано в посольстве Канады в Вашингтоне на мероприятии «Атлантического совета»*, передаёт ТАСС.
«Мы стремимся к тому, чтобы то, что мы делаем, не привело нас к более широкому конфликту, а приблизило нас к миру», — заявил Блэр.
Ранее стало известно о том, что США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины.
* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.