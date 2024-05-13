Минобороны Канады: помощь Украине не должна способствовать эскалации конфликта

Глава Минобороны Канады Билл Блэр сказал, что НАТО должно помогать Украине поставками вооружений, но делать это нужно так, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.

Соответствующее заявление было сделано в посольстве Канады в Вашингтоне на мероприятии «Атлантического совета»*, передаёт ТАСС.

«Мы стремимся к тому, чтобы то, что мы делаем, не привело нас к более широкому конфликту, а приблизило нас к миру», — заявил Блэр.

Ранее стало известно о том, что США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

