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Минобороны Канады: помощь Украине не должна способствовать эскалации конфликта

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Глава Минобороны Канады Билл Блэр сказал, что НАТО должно помогать Украине поставками вооружений, но делать это нужно так, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.

Соответствующее заявление было сделано в посольстве Канады в Вашингтоне на мероприятии «Атлантического совета»*, передаёт ТАСС.

«Мы стремимся к тому, чтобы то, что мы делаем, не привело нас к более широкому конфликту, а приблизило нас к миру», — заявил Блэр.

Ранее стало известно о том, что США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

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