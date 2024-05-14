Силы ПВО сбили очередной украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

«Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 реактивных снарядов над Белгородской областью.