Силы ПВО сбили очередной украинский дрон над Белгородской областью
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
«Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 реактивных снарядов над Белгородской областью.