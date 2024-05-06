Замкомандира Директор рассказал, как разведгруппа приняла бой с двумя ротами ВСУ

Замкомандира разведгруппы Аида с позывным Директор рассказал военкору RT Владу Андрице про бой против превосходящих по числу сил противника.

Группе Директора поступила задача зайти на объект, где бойцов ВСУ должно было быть до взвода (около 30—40 человек). Туда выдвинулись десять разведчиков, пехота и «зайчик» (зенитная установка).

«На деле оказалось, что там их было плюс-минус две роты (больше 100 бойцов ВСУ). Немножко нам было несладко. Приняли бой... Они просто выходили внаглую, стреляли в нас. Противник вообще не боялся. После боя, когда идёт зачистка, находили у противника пакетики — таблетки какие-то», — рассказал Директор.

Мужчина подписал контракт, когда его сыну исполнялся годик, и уехал служить. На СВО он уже почти два года. Дважды был в госпитале, но сейчас снова на передовой.