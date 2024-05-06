Замкомандира Директор рассказал, как разведгруппа приняла бой с двумя ротами ВСУ
Группе Директора поступила задача зайти на объект, где бойцов ВСУ должно было быть до взвода (около 30—40 человек). Туда выдвинулись десять разведчиков, пехота и «зайчик» (зенитная установка).
«На деле оказалось, что там их было плюс-минус две роты (больше 100 бойцов ВСУ). Немножко нам было несладко. Приняли бой... Они просто выходили внаглую, стреляли в нас. Противник вообще не боялся. После боя, когда идёт зачистка, находили у противника пакетики — таблетки какие-то», — рассказал Директор.
Мужчина подписал контракт, когда его сыну исполнялся годик, и уехал служить. На СВО он уже почти два года. Дважды был в госпитале, но сейчас снова на передовой.