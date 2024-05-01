Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла сотни солдат и десятки боевых машин

В боях против армии России 47-я бригада ВСУ понесла тяжелейшие потери в живой силе и технике.

Об этом пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

По словам Экса, бригада «понесла сотни жертв», потеряла 40 МБП Bradley и пять танков Abrams.

Эксперт отмечает, что военным из указанного подразделения очень нужен отдых после года непрерывных боёв. Однако командование ВСУ вновь бросило 47-ю бригаду на один из сложнейших участков фронта.

Ранее стало известно о том, что потери украинских войск в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки в ДНР составили до 400 военнослужащих.