RT в Telegram
Подпишись

Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла сотни солдат и десятки боевых машин

Короткая ссылка
В боях против армии России 47-я бригада ВСУ понесла тяжелейшие потери в живой силе и технике.
Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла сотни солдат и десятки боевых машин
  • РИА Новости

Об этом пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

По словам Экса, бригада «понесла сотни жертв», потеряла 40 МБП Bradley и пять танков Abrams.

Эксперт отмечает, что военным из указанного подразделения очень нужен отдых после года непрерывных боёв. Однако командование ВСУ вновь бросило 47-ю бригаду на один из сложнейших участков фронта.

Ранее стало известно о том, что потери украинских войск в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки в ДНР составили до 400 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить