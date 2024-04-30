Марочко: ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции на Сватовско-Кременском участке

Украинские войска чаще всего пытаются контратаковать на Сватовско-Кременском участке в зоне СВО, чтобы вернуть ранее занимаемые ими позиции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас наблюдается активизация противника в Тернах, Торском», — сообщил он.

Марочко рассказал, что в районе Белогоровки ВС Украины пытаются контратаковать, то есть на Сватовско-Кременском участке они явно пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции.

При этом у ВСУ ничего не получается, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёт 82-мм миномёта «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.