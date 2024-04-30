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МО: крымские сапёры разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового

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Крымские сапёры-десантники разминировали подходы к опорному пункту украинских войск у Вербового в Запорожской области.

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии группировки войск «Днепр» получили боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны ВСУ в районе Вербового, чтобы по ним могли пройти штурмовые группы и занять опорный пункт с дальнейшим проведением его зачистки.

28 апреля представители оперативных служб ДНР заявили, что российские сапёры обезвредили десятки тысяч боеприпасов в Авдеевке.

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