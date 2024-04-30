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СЦКК: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

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ВС Украины за 45 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и Горловке.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:10 — населённый пункт Кураховка — Донецк (Петровский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

В 23:35 ВСУ выпустили два снаряда по Горловке, в 23:40 — два снаряда по Донецку и в 23:55 — снова два снаряда по Донецку.

29 апреля хутор Бырдин Глушковского района Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В одном из домов начался пожар.

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