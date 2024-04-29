Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом. Он планирует вместе с Владимиром Зеленским дать совместную пресс-конференцию.
- Gettyimages.ru
- © Photonews
Об этом сообщила его пресс-служба.
Генсек НАТО ранее призвал союзников перейти от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам оружия.
Он призвал признать, что США и Европа в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь.
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