Парламент Грузии переходит на особый режим безопасности на фоне протестов

Парламент Грузии переходит к особому режиму безопасности: вход в здание ограничат для защиты депутатов и сотрудников.

Как сообщает Sputnik Грузия, ограничение не коснётся аккредитованных журналистов телекомпаний. Войти смогут максимум две группы от одного вещателя.

29 апреля юридический комитет парламента будет обсуждать законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении.

Ранее спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента. Накануне вечером толпа протестующих вышла к зданию грузинского парламента, там произошли столкновения с полицией.