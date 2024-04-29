«СТРАНА.ua»: украинец получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья

Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на приговор Красиловского райсуда Хмельницкой области.

Отмечается, что украинец признал вину, выразил раскаяние и сообщил о готовности отправиться в армию.

В результате он получил год испытательного срока вместо трёх лет тюрьмы.

Ранее на Украине пьяные сотрудники ТЦК забрали волонтёра в воинскую часть.

Также сообщалось, что мужчина на надувном матрасе пытался переплыть Днестр, чтобы покинуть Украину.