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«СТРАНА.ua»: украинец получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья

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Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на приговор Красиловского райсуда Хмельницкой области.

Отмечается, что украинец признал вину, выразил раскаяние и сообщил о готовности отправиться в армию.

В результате он получил год испытательного срока вместо трёх лет тюрьмы.

Ранее на Украине пьяные сотрудники ТЦК забрали волонтёра в воинскую часть.

Также сообщалось, что мужчина на надувном матрасе пытался переплыть Днестр, чтобы покинуть Украину.

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