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Два человека погибли в Пологах Запорожья при обстреле со стороны ВСУ

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Количество жертв в городе Пологи Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ выросло до двух.
Два человека погибли в Пологах Запорожья при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

До этого он писал, что в результате ударов по городу погиб один мужчина. Ранения и ожоги получили его родственники — мать, жена и маленькая дочь.

«Старшая из женщин скончалась в больнице», — написал позже Мельниченко.

Пологовский район Запорожской области является подшефной территорией Пензенской области.

Ранее пожилая жительница Донецка впала в кому после обстрела со стороны ВСУ.

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