Два человека погибли в Пологах Запорожья при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
До этого он писал, что в результате ударов по городу погиб один мужчина. Ранения и ожоги получили его родственники — мать, жена и маленькая дочь.
«Старшая из женщин скончалась в больнице», — написал позже Мельниченко.
Пологовский район Запорожской области является подшефной территорией Пензенской области.
Ранее пожилая жительница Донецка впала в кому после обстрела со стороны ВСУ.