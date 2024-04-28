Два человека погибли в Пологах Запорожья при обстреле со стороны ВСУ

Количество жертв в городе Пологи Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ выросло до двух.

Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

До этого он писал, что в результате ударов по городу погиб один мужчина. Ранения и ожоги получили его родственники — мать, жена и маленькая дочь.

«Старшая из женщин скончалась в больнице», — написал позже Мельниченко.

Пологовский район Запорожской области является подшефной территорией Пензенской области.

Ранее пожилая жительница Донецка впала в кому после обстрела со стороны ВСУ.