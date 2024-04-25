Шор выложил запись разговоров сотрудника СИБ Молдавии о фиктивных проверках

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор опубликовал запись, на которой, как утверждается, слышны разговоры начальника управления Службы информации и безопасности республики Сергея Раку. По словам политика, Раку шантажировал и угрожал уголовными делами одному из соратников Шора.

По словам председателя молдавского политического блока «Победа», СИБ и антикоррупционная прокуратура работают вместе. Как пояснил политик, через подставных людей сотрудники ведомств начинают проводить проверку, а деньги, которые должны идти на восстановление страны, «забирают себе эти негодяи».

«Удобных людей отмазывают, на неудобных заводят уголовные дела и сажают. А делается это всё ради одного — чтобы набить себе карманы», — отметил Шор.

Ранее Илан Шор заявил, что готов обнародовать данные о причастности Службы информации и безопасности Молдавии к его дискредитации. По его словам, спецслужбы готовили схему с использованием криптовалюты, но она провалилась.