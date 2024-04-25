Шор выложил запись разговоров сотрудника СИБ Молдавии о фиктивных проверках
- РИА Новости
По словам председателя молдавского политического блока «Победа», СИБ и антикоррупционная прокуратура работают вместе. Как пояснил политик, через подставных людей сотрудники ведомств начинают проводить проверку, а деньги, которые должны идти на восстановление страны, «забирают себе эти негодяи».
«Удобных людей отмазывают, на неудобных заводят уголовные дела и сажают. А делается это всё ради одного — чтобы набить себе карманы», — отметил Шор.
Ранее Илан Шор заявил, что готов обнародовать данные о причастности Службы информации и безопасности Молдавии к его дискредитации. По его словам, спецслужбы готовили схему с использованием криптовалюты, но она провалилась.