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Шор выложил запись разговоров сотрудника СИБ Молдавии о фиктивных проверках

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Оппозиционный молдавский политик Илан Шор опубликовал запись, на которой, как утверждается, слышны разговоры начальника управления Службы информации и безопасности республики Сергея Раку. По словам политика, Раку шантажировал и угрожал уголовными делами одному из соратников Шора.
Шор выложил запись разговоров сотрудника СИБ Молдавии о фиктивных проверках
  • РИА Новости

По словам председателя молдавского политического блока «Победа», СИБ и антикоррупционная прокуратура работают вместе. Как пояснил политик, через подставных людей сотрудники ведомств начинают проводить проверку, а деньги, которые должны идти на восстановление страны, «забирают себе эти негодяи». 

«Удобных людей отмазывают, на неудобных заводят уголовные дела и сажают. А делается это всё ради одного — чтобы набить себе карманы», — отметил Шор.

Ранее Илан Шор заявил, что готов обнародовать данные о причастности Службы информации и безопасности Молдавии к его дискредитации. По его словам, спецслужбы готовили схему с использованием криптовалюты, но она провалилась.

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