Группировка ВСУ, усиленная нацбатальонами, не смогла прорвать оборону ВС России в районе села Терны ДНР, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в районе Тернов трёхкратно возросла активность ВС Украины. Кроме того, для усиления штурмовиков на данный участок ВФУ отправили националистические подразделения.

Марочко уточнил, что, несмотря на прилагаемые усилия, положительных результатов ВСУ достичь не удалось.

«Прорыва наших оборонительных порядков не допущено», — добавил он.

Ранее военнослужащие группировки российских войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении.