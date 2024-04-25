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Подполье: военкомы в Херсоне усилили облавы на мужчин

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Военкоматы усилили облавы на мужчин призывного возраста в городе Херсоне, расположенном на юге Украины.

Как сообщили ТАСС в пророссийском подполье, при подозрении, что в доме или квартире проживают мужчины, сотрудники военкоматов выбивают двери.

«Стали ходить по квартирам. Если есть информация от соседей, что в квартире кто-то живёт из мужчин, но не открывает двери, тогда выбивают», — сообщил собеседник агентства, добавив, что только за минувшие сутки в Таврическом микрорайоне таким образом забрали пятерых человек за один обход.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект, предусматривающий ужесточение мобилизации на Украине.

Ранее стало известно об украинце, который попытался переплыть Днестр на надувном матрасе, чтобы избежать мобилизации.

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