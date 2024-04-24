RT публикует новое видео военкора Филатова о боях за Авдеевку
Между штурмами бойцы ВС России тщательно изолировали поле боя, чтобы не подвергать излишней опасности личный состав, они сбрасывали на противника гранаты с беспилотников. Эти моменты попали на камеры (на 03:25, 03:47, 07:23, 09:20).
По пункту временной дислокации ВСУ на авдеевских дачах удары наносились артиллерией (на 04:41, 04:51, 05:04, 10:02). По пехоте ВСУ били дронами-камикадзе (на 09:05).
Видео снято в конце 2023 года, раньше публиковать эти кадры не позволяла оперативная ситуация на фронте.
20 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки с минимальными потерями.