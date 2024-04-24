RT в Telegram
Подпишись

RT публикует новое видео военкора Филатова о боях за Авдеевку

Короткая ссылка
RT публикует новое видео боёв за Авдеевку в рамках цикла репортажей военкора Андрея Филатова. На этих кадрах бойцы отряда «Шторм» 114-й бригады вели бои с ВСУ днём и ночью.

Между штурмами бойцы ВС России тщательно изолировали поле боя, чтобы не подвергать излишней опасности личный состав, они сбрасывали на противника гранаты с беспилотников. Эти моменты попали на камеры (на 03:25, 03:47, 07:23, 09:20).

По пункту временной дислокации ВСУ на авдеевских дачах удары наносились артиллерией (на 04:41, 04:51, 05:04, 10:02). По пехоте ВСУ били дронами-камикадзе (на 09:05).

Видео снято в конце 2023 года, раньше публиковать эти кадры не позволяла оперативная ситуация на фронте.

20 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки с минимальными потерями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить