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Лукашенко: все президенты Украины делили, грабили и воровали

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все президенты Украины делили, грабили и воровали, их всех ненавидел украинский народ.
Лукашенко: все президенты Украины делили, грабили и воровали
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV

Об этом глава Белоруссии заявил в рамках первого заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе.

«На моих глазах с работы первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно, я предупреждал, что это плохо закончится, потому что приходили новые президенты, а народ ненавидел, как и предыдущих», — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский ещё до СВО договорился с Западом «воевать до последнего украинца».

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