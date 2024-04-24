Девочка пострадала от сброшенного боеприпаса в селе Долинка Запорожской области
- globallookpress.com
Об этом он написал в Telegram.
Балицкий рассказал, что 23 апреля около 22:00 украинские боевики сбросили два боеприпаса на инфраструктуру села Долинка. По предварительным данным, для удара использовался БПЛА.
«Пострадала девочка десяти лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение», — добавил он.
23 апреля четыре мирные жительницы погибли в результате удара со стороны ВСУ FPV-дроном по автомобилю в Запорожской области.