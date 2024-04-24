Девочка пострадала от сброшенного боеприпаса в селе Долинка Запорожской области

Десятилетняя девочка пострадала от сброшенного с БПЛА ВС Украины боеприпаса в селе Долинка Запорожской области, заявил губернатор области Евгений Балицкий.

Об этом он написал в Telegram.

Балицкий рассказал, что 23 апреля около 22:00 украинские боевики сбросили два боеприпаса на инфраструктуру села Долинка. По предварительным данным, для удара использовался БПЛА.

«Пострадала девочка десяти лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение», — добавил он.

23 апреля четыре мирные жительницы погибли в результате удара со стороны ВСУ FPV-дроном по автомобилю в Запорожской области.