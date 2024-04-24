Лебедев: удар зафиксировали в Кременчуге по территории НПЗ или аэропорта

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар зафиксировали в Кременчуге Полтавской области Украины, вероятно, в районе зданий аэродрома или территории НПЗ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Прилёт в город Кременчуг. Сообщения разнятся, но направление с точки места наблюдения одно и то же», — сказал он.

Как рассказал Лебедев, есть те, кто пишет, что прилетело в аэродром, в место, где находятся тренажёрное здание для вертолётчиков, казармы, столовая.

Также существует мнение, что прилетело по территории НПЗ, не все резервуары там пусты или уничтожены более ранними ударами, добавил он.

При этом Лебедев склоняется к тому, что удар был в районе аэродрома, так как от взрыва ГСМ был бы огромный столб чёрного дыма, а об этом не сообщалось.

Ранее он, ссылаясь на своих коллег, заявил, что российские военные нанесли удар по общежитию с военнослужащими ВСУ в Харькове.