Гладков: ВСУ атаковали село Безлюдовка Белгородской области с помощью БПЛА
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Село Безлюдовка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что в результате падения дрона с последующей детонацией пострадавших нет.
Фасад коммерческого объекта получил повреждение.
Ранее стало известно, что средства ПВО России за ночь уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда «Ольха» ВСУ.