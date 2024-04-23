Гладков: ВСУ атаковали село Безлюдовка Белгородской области с помощью БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали село Безлюдовка с помощью беспилотника.

Об этом он написал в Telegram.

«Село Безлюдовка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в результате падения дрона с последующей детонацией пострадавших нет.

Фасад коммерческого объекта получил повреждение.

Ранее стало известно, что средства ПВО России за ночь уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда «Ольха» ВСУ.