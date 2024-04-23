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Матвиенко: многие украинцы требуют остановить конфликт и начать переговоры

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что многие жители Украины требуют от властей остановить украинский конфликт и начать переговорный процесс.
Матвиенко: многие украинцы требуют остановить конфликт и начать переговоры
  • globallookpress.com

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако вести какой-либо диалог с Зеленским нет смысла.

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