Матвиенко: многие украинцы требуют остановить конфликт и начать переговоры

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что многие жители Украины требуют от властей остановить украинский конфликт и начать переговорный процесс.

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако вести какой-либо диалог с Зеленским нет смысла.