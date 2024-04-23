В Белоруссии ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных стран
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Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
Нововведение касается собственников имущества юридических лиц Белоруссии, которые являются гражданами государств, совершающих недружественные действия в отношении страны, её граждан и организаций.
В список недружественных Белоруссии государств попали в том числе Австралия, страны Европейского союза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Соединённые Штаты, Черногория и Швейцария.
Действие соответствующего постановления будет в силе до 31 декабря 2025 года.