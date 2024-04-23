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В Белоруссии ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных стран

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Правительство Белоруссии подписало постановление, подразумевающее введение ограничения на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств.
В Белоруссии ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных стран
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Bukatsich

Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Нововведение касается собственников имущества юридических лиц Белоруссии, которые являются гражданами государств, совершающих недружественные действия в отношении страны, её граждан и организаций.

В список недружественных Белоруссии государств попали в том числе Австралия, страны Европейского союза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Соединённые Штаты, Черногория и Швейцария.

Действие соответствующего постановления будет в силе до 31 декабря 2025 года.

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