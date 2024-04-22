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Зеленский: Украина может начать обсуждение с Россией урегулирования конфликта

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Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговорный процесс с Россией по урегулированию украинского конфликта.
Зеленский: Украина может начать обсуждение с Россией урегулирования конфликта
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

Прогнозируя возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии, Зеленский отметил, что украинская сторона намерена подготовить документ о разрешении всех спорных вопросов, а затем передать его российской стороне и «обсудить его с ней».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Лавров также подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако вести какой-либо диалог с Зеленским нет смысла.

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