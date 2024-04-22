Зеленский: Украина может начать обсуждение с Россией урегулирования конфликта

Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговорный процесс с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

Прогнозируя возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии, Зеленский отметил, что украинская сторона намерена подготовить документ о разрешении всех спорных вопросов, а затем передать его российской стороне и «обсудить его с ней».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Лавров также подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако вести какой-либо диалог с Зеленским нет смысла.