Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

AP

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрыве в расположенном на юге Украины городе Николаеве.