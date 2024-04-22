Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- AP
Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрыве в расположенном на юге Украины городе Николаеве.
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