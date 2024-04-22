Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
- РИА Новости
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.
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