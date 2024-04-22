В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.