Если Молдавия объединится с Румынией, Гагаузия оставляет за собой право на внешнее самоопределение, заявила глава автономии Евгения Гуцул.

По её словам, Гагаузия не планирует выхода из Молдавии, так как это её родина.

«Но в случае, если Молдова решит объединиться с Румынией или войдет в состав Европейского союза, то Гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение», — подчеркнула Гуцул.

Она добавила, что это решение было принято ещё десять лет назад на референдуме, который молдавские власти не признали.

Как ранее заявил председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, сегодня власти Молдавии без стеснения признают, что они граждане Румынии и многие государственные посты в стране принадлежат им.

21 апреля в Москве прошёл съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС.