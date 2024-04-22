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Митрополит РПЦ: около 60—70% священников в зоне СВО являются добровольцами

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Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что около 60—70% священников на передовой являются добровольцами.

«Сегодня на передовой находятся процентов 60—70 именно добровольцев-священников», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что в Вооружённых силах России сегодня 309 штатных должностей военных священников. 

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, которые находятся на передовой, нужны такие же социальные гарантии, как и военнослужащим, поскольку украинские снайперы в первую очередь целятся в батюшек.

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