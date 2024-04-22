Митрополит РПЦ: около 60—70% священников в зоне СВО являются добровольцами
«Сегодня на передовой находятся процентов 60—70 именно добровольцев-священников», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Он заявил, что в Вооружённых силах России сегодня 309 штатных должностей военных священников.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, которые находятся на передовой, нужны такие же социальные гарантии, как и военнослужащим, поскольку украинские снайперы в первую очередь целятся в батюшек.