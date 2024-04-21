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Лунгу: настало время решительных действий со стороны оппозиции Молдавии

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Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что настало время решительных действий со стороны оппозиции Молдавии.
Лунгу: настало время решительных действий со стороны оппозиции Молдавии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Мы за честные выборы в нашей стране — время побеждать», — заявил он.

По его словам, нынешняя власть ведёт страну к катастрофе, настало время решительных действий со стороны оппозиции.

«Мы хотим добрососедских отношений со всеми странами, не только с ЕС, но и с ЕАЭС. Мы не хотим, чтобы нашу страну втягивали в геополитические конфликты», — отметил он.

Ранее сообщалось, что лидеры партий, вошедших в политический блок «Победа», подписали соглашение.

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