Российские военные уничтожили самолёт МиГ-29 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВС Украины.

Как сказано в сводке ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток уничтожили самолёт МиГ-29 ВС Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС.

Ранее подразделения группировки российских войск «Днепр» провели успешные действия по освобождению села Работина Запорожской области.