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МО: ВС России уничтожили самолёт МиГ-29 и пусковую установку ЗРК С-300ПС ВСУ

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Российские военные уничтожили самолёт МиГ-29 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВС Украины.
МО: ВС России уничтожили самолёт МиГ-29 и пусковую установку ЗРК С-300ПС ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Как сказано в сводке ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток уничтожили самолёт МиГ-29 ВС Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС.

Ранее подразделения группировки российских войск «Днепр» провели успешные действия по освобождению села Работина Запорожской области.

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