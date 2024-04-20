Силы ПВО уничтожили два воздушных шара ВСУ над Тульской и Московской областями
- РИА Новости
«Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей.
Ранее российские силы ПВО сбили несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области.