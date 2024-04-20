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Силы ПВО уничтожили два воздушных шара ВСУ над Тульской и Московской областями

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В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями.
Силы ПВО уничтожили два воздушных шара ВСУ над Тульской и Московской областями
  • РИА Новости

«Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей.

Ранее российские силы ПВО сбили несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области.

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