Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине
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Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
Согласно тексту документа, Верховная рада в течение месяца должна разработать порядок ограничения рекламы азартных игр в стране, запретить регистрацию нескольких учётных записей для одного лица, а также обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время.
Кроме того, украинскому кабмину необходимо принять меры, направленные на введение государственной системы мониторинга и проведение общенациональной информационной кампании об опасности игровой зависимости.
Также, согласно указу, главнокомандующему Вооружёнными силами Украины необходимо запретить доступ для военнослужащих к онлайн-казино и другим игровым заведениям.
Ранее в Верховной раде заявили, что большая доля военнослужащих ВСУ страдают зависимостью от азартных игр — лудоманией, что оказывает прямое влияние на моральное состояние армии.