Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине вводится ограничение на работу онлайн-казино.

Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Согласно тексту документа, Верховная рада в течение месяца должна разработать порядок ограничения рекламы азартных игр в стране, запретить регистрацию нескольких учётных записей для одного лица, а также обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время.

Кроме того, украинскому кабмину необходимо принять меры, направленные на введение государственной системы мониторинга и проведение общенациональной информационной кампании об опасности игровой зависимости.

Также, согласно указу, главнокомандующему Вооружёнными силами Украины необходимо запретить доступ для военнослужащих к онлайн-казино и другим игровым заведениям.

Ранее в Верховной раде заявили, что большая доля военнослужащих ВСУ страдают зависимостью от азартных игр — лудоманией, что оказывает прямое влияние на моральное состояние армии.