В городе Запорожье повреждён объект инфраструктуры

В подконтрольном киевским властям городе Запорожье объект инфраструктуры получил повреждение, сообщил секретарь назначенного Киевом совета Анатолий Куртев.

Об этом Куртев написал в Telegram.

«Был повреждён объект инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Ранее поступила информация о взрыве в городе Запорожье.