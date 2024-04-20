В городе Запорожье повреждён объект инфраструктуры
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье объект инфраструктуры получил повреждение, сообщил секретарь назначенного Киевом совета Анатолий Куртев.
Об этом Куртев написал в Telegram.
«Был повреждён объект инфраструктуры», — говорится в сообщении.
При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.
Ранее поступила информация о взрыве в городе Запорожье.
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